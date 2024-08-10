Память спортсмена и военного летчика Онисима Панкратова почтили в Химках

Ко Дню физкультурника в городском округе Химки провели мероприятие в память о легендарном летчике и спортсмене Онисиме Панкратове. На мероприятии наградили работников спорта, а все собравшиеся прослушали лекцию о подвиге выдающегося химчанина.

В рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в Химках почтили память спортсмена и военного летчика Онисима Панкратова. Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов наградил коллег-спортсменов почетными грамотами от Совета депутатов, а полковник запаса, ветеран боевых действий Юрий Карпунов в рамках прочитал для жителей лекцию о легендарном летчике.

«Онисим Панкратов — личность поистине легендарная. Будучи талантливым спортсменом, он совершил первое российское кругосветное путешествие на велосипеде, а с началом Первой мировой войны без колебаний встал на защиту Родины, став военным летчиком», — поделился Валентин Герасимов.

Лучших работников, посвятивших себя развитию спорта в округе, наградили почетными грамотами от Совета депутатов городского округа Химки, а также наградами администрации «Лучший спортсмен образовательных организаций» и «Лучший учитель физической культуры».

«В Химках для привлечения молодежи в спорт созданы все условия. Юные спортсмены могут заниматься в различных спортивных секциях, а все желающие — сдать нормативы ГТО в специально оборудованном центре тестирования», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В 1939 году в СССР впервые отметили День физкультурника. С тех пор этот праздник традиционно отмечают каждую вторую субботу августа.

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