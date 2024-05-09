Память погибших в ВОВ почтили в Солнечногорске в День Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:45 Память погибших в ВОВ почтили в Солнечногорске в День Победы Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Торжественные церемонии возложения цветов к памятникам провели в городском округе Солнечногорск в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику Воину-освободителю, мемориалу «Солнечногорцам — защитникам Отечества» и монументу «Скорбящая мать».

В мероприятиях приняли участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, благочинный церквей округа, протоиерей Антоний Тирков, представители администрации, военкомата, силовых структур, молодежных и общественных организаций, юнармейцы, ученики школ и неравнодушные жители.

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«Огромнейший труд наших дедов, прадедов, отцов во время Великой Отечественной войны оценен миллионами жизней. Вечная память тем, кого с нами нет, и слова благодарности и низкий поклон всем ветеранам, которые с нами», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также митинги и торжественные возложения цветов прошли во всех территориальных управлениях городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.

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