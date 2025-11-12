Память погибших при исполнении служебного долга полицейских почтили в Одинцове

В Управлении полиции по Одинцовскому городскому округу состоялась церемония, приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Накануне профессионального праздника возложили цветы к памятнику погибших при исполнении служебных обязанностей.

Действующие и вышедшие в отставку полицейские почтили память коллег минутой молчания. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления — начальник отдела по работе с личным составом полковник полиции Алексей Красников, а также представители Совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов Управления министерства внутренних дел Александр Тарасов поздравил собравшихся с профессиональным праздником, вручил памятные медали и выразил слова благодарности за добросовестный труд и верность профессиональному долгу. Подобные акции проводят в памятные даты регулярно.