Памятный митинг ко Дню ВДВ прошел в сквере имени Марии Рубцовой в Химках

Торжественный митинг в честь 94-летия со дня образования Воздушно-десантных войск прошел в Химках. В сквере имени Марии Рубцовой возложили цветы к монументу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Участие в памятном мероприятии принял и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Служить в ВДВ идут люди, которые являются патриотами нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу родину!» — отметил он.

Вместе с Дмитрием Волошиным цветы к памятнику возложили активисты партии «Единая Россия», волонтеры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и жители.

«Проходил службу в Афганистане два года — c 1985 по 1987 год в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами. Желаю всем здоровья и удачи», — сказал воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.

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