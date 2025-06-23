Память павших в ВОВ почтили в деревне Чемодурово под Воскресенском

В День памяти и скорби жители деревни Чемодурово собрались, чтобы почтить героев, отдавших жизни в Великой Отечественной войне. Патриотическое событие под названием «Никто не забыт и ничто не забыто» прошло в рамках серии мероприятий партии «Единая Россия» — «Успех V единстве поколений».

С приветственным словом выступила депутат округа Екатерина Павлова, которая подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге наших защитников и уроках войны. Среди почетных гостей был руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО и участник специальной военной операции Олег Стегура.

Юные участники прочитали стихи и исполнили песни, посвященные долгу перед Родиной и героизму. В память о погибших всех собравшихся объединила минута молчания.

Мероприятие завершилось торжественным возложением цветов к мемориалу погибших воинов.