Память об освобождении Минска почтили в Химках

В школе № 31 в Химках прошла встреча, посвященная 81-й годовщине освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Участниками стали депутаты городского округа, ветеран специальной военной операции, представители общественных организаций и жители.

Патриотическая встреча состоялась в рамках программы «Успех V единстве поколений». В ней приняли участие депутаты городского округа Артур Каримов и Надежда Смирнова, ветеран специальной военной операции Владислав Степушин, лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова, а также жители округа.

3 июля 1944 года советские войска в ходе операции «Багратион» освободили столицу Белоруссии. Минск находился под немецкой оккупацией 1100 дней. За это время город понес серьезные разрушения, а численность населения сократилась с 900 тысяч до примерно 50 тысяч человек.

«Сегодня Минск знают как современный и красивый город, но более восьми десятилетий назад он был практически уничтожен. Его освобождали молодые люди, многие из которых были ровесниками нынешних школьников. Они сражались не ради наград, а ради будущего своей страны. Наш долг — сохранить память об их подвиге и передать ее следующим поколениям», — заявил ветеран СВО Владислав Степушин.

Во время встречи участникам рассказали о деятельности партизанских отрядов и подполья в Белоруссии, а также о помощи жителей Минска Красной армии. После лекции собравшиеся посмотрели документальные кадры освобождения города и почтили память погибших минутой молчания.

«Операция „Багратион“ стала одной из самых успешных наступательных операций Великой Отечественной войны. Советские войска разгромили группу армий „Центр“, продвинулись на сотни километров и создали условия для дальнейшего наступления на Берлин. Эта победа стала примером высокого военного мастерства и мужества советских солдат», — сказал лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

По словам депутата Химок Юлии Мамай, подобные встречи помогают молодежи лучше понимать значение исторических событий и сохранять память о подвиге поколения победителей. Она подчеркнула, что знание истории формирует ответственное отношение к настоящему и будущему страны.