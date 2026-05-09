Память летчиков 16-го истребительного авиаполка почтили в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с заместителем прокурора Московской области Сергеем Паниным и городским прокурором Денисом Андреевым накануне Дня Победы возложили цветы к памятнику «Трем Иванам». В церемонии также приняли участие ветераны СВО, молодежь, волонтеры, депутаты и сотрудники предприятий округа.

«Ценой невероятных жертв наши предки отвоевали для нас мир, свободу и право на жизнь. Спасибо за Великую Победу! Мы помним», — отметил Владимир Волков.

Памятник установили в Люберцах в 2015 году в честь легендарных летчиков 16-го истребительного авиаполка, Героев Советского Союза — старшего лейтенанта Ивана Заболотного, лейтенанта Ивана Шумилова и младшего лейтенанта Ивана Голубина.

Иван Заболотный, защищая столицу, уничтожил более 12 вражеских самолетов. Иван Шумилов сбил от 12 до 16 фашистских самолетов. На счету Ивана Голубина — 15 воздушных побед, одержанных лично и в группе с товарищами. Всего за годы войны силами 16-го истребительного авиаполка сбили 117 самолетов врага.