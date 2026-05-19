Память летчика Петра Вострухина увековечили в школе Люберец

В Лингвистической школе городского округа Люберцы установили «Парту Героя» в честь летчика-аса Петра Вострухина. Проект посвятили памяти Героя Советского Союза и его боевому пути в годы Великой Отечественной войны.

В школе напомнили о подвиге старшего пилота 271-го истребительного авиаполка. Петр Вострухин родился в Московской губернии и был призван в Красную Армию в 1940 году. С осени 1942 года он участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

За время службы летчик совершил 107 боевых вылетов и провел 39 воздушных боев. Он лично сбил 16 самолетов противника и получил звание Героя Советского Союза за проявленное мужество.

В 1943 году в районе Мохового Орловской области его самолет был подбит. Вострухин совершил вынужденную посадку на нейтральной территории и погиб при попытке выйти к советским войскам.

«Эта „Парта Героя“ — наказ ученикам школы: быть достойными памяти тех, кто защитил нашу землю и подарил нам Великую Победу, и продолжать их дело — служить своему Отечеству, своей малой родине — Люберцам», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Первым за парту сел ученик 10 класса Роман Васильев. Он отметил, что участие в проекте стало для него важным событием и выразил надежду, что традиция будет поддержана другими школьниками.

«Я рад, что школа мне предоставила такую честь. Это очень почетно. Хотелось бы, чтобы мои сверстники тоже стремились к этому, чтобы побольше ребят могли присесть за такие парты», — сказал Роман Васильев.