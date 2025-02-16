Память героя Михаила Марченко почтили в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский состоялось мероприятие, организованное молодогвардейцами совместно с главой округа Сергеем Джеглавым, заместителем главы Валентиной Тропанец, сотрудниками группы специального назначения «Альфа», а также представителями «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы» и «Движением Первых». Мероприятие посвятили памяти Михаила Марченко, в честь которого названа местная школа.

Торжество прошло на территории школы, где собрались учащиеся, преподаватели и почетные гости. Ведущие рассказали о жизни и подвиге Михаила Марченко, подчеркнув его важность для округа и всей страны.

Михаил Марченко, майор центра специального назначения «Альфа» ФСБ России, шесть раз отправлялся в командировки на Северный Кавказ и был награжден медалью «За отвагу» за освобождение заложников в Буденновске.

Во время церемонии участники возложили цветы к памятной доске Михаила Марченко и почтили его память минутой молчания, выражая уважение к героизму земляка.