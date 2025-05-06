Память героев Великой Отечественной войны почтили у стелы в Мытищах

Работа по восстановлению имен погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны продолжается в округе. Увековечивание памяти героев стало важным делом для их потомков.

В возложении цветов в память о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны накануне Дня Великой Победы приняли участие депутат Московской областной думы Денис Перепелицын, ветераны, депутаты городского округа, представители Общественной палаты, юнармейцы и жители Мытищ.

Памятную стелу героям из Мытищ, без вести пропавшим во времена Великой Отечественной войны, в прошлом году открыли в парке Ветеранов. На мемориальные плиты нанесено уже более 700 имен и фамилий. Однако поиск информации о бойцах и работу по увековечиванию их памяти продолжают вести в информационном центре по историко-правовой работе «Родина».