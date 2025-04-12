Память героев в преддверии Дня авиации и космонавтики почтили в Мытищах

В парке имени Геннадия Стрекалова, выдающегося советского и российского космонавта, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню авиации и космонавтики. Участники возложили цветы к памятнику, отдавая дань уважения космонавтам и всем тем, кто посвятил свою жизнь освоению космоса.

Участие приняли депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фомичев, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, ветераны общественной организации «Летное поле», представители депутатского корпуса, юнармейцы и школьники.

Напомним, 64 года назад Юрий Гагарин совершил исторический полет, открыв человечеству дорогу к звездам. Этот подвиг стал символом мужества и технического прогресса.

Мытищи гордятся своими земляками, внесшими значительный вклад в развитие космонавтики. Среди них такие выдающиеся личности, как Владимир Аксёнов, Валерий Рюмин, Елена Кондакова, Геннадий Стрекалов, Олег Ивановский и Сергей Кудь-Сверчков. Их достижения вдохновляют молодое поколение на новые свершения.

Мероприятие стало напоминанием о том, что подвиги наших космонавтов — это не только история, но и источник вдохновения для будущих поколений, которые продолжат славные традиции освоения космоса.