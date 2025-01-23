Память героев-участников битвы под Москвой почтили в Мытищах

Депутаты, власти округа и местные жители пришли почтить память предков, сражавшихся за свободу и мир будущих поколений. Мероприятие прошло у мемориала «Вечный огонь».

Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков посвятили торжественный митинг который состоялся у Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, её заместители, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов вместе с депутатами, а также жители городского округа Мытищи приняли участие в мероприятии.

Трудным испытанием стала Битва под Москвой для советского народа, но именно она предрешила победный исход Великой Отечественной войны. Жители Мытищинского района, сражавшиеся на фронте и самоотверженно трудившиеся в тылу внесли большой вклад в освобождение Подмосковья.

Героизм и самоотверженность проявили наши предки защищавшие свою Родину. Московскую область освободили от фашистских захватчиков 22 января 1942 года. Вспоминали участники митинга героические события той военной эпохи, минутой молчания почтили всех, кто отдал свои жизни за Родину, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Символично и то, что памятное мероприятие прошло в самом начале года, который президент Российской Федерации Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Посвятят его чествованию всех, кто защищал и продолжит защищать нашу Родину.