Память героев почтили в День ветеранов боевых действий в Подольске

В День ветеранов боевых действий члены и активные жители и ветераны почтили память защитников Отечества. На площади Славы в торжественной церемонии возложения цветов к монументу воинам-интернационалистам приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов и председатель совета депутатов, координатор партийного проекта «Успех V единстве поколений» Игорь Науменков.

Кроме того, участники мероприятия возложили цветы на Лемешовском кладбище к памятнику «Вечная память всем павшим в боях за Отечество», открытом 24 июня 2024 года. Семиметровый монумент, вылитый из бронзы, представляет собой фигуру ангела, возносящего воина к Господу. Авторство монумента принадлежит скульптору Илье Дюкову.

Памятная дата объединила всех, кто в разные годы с честью выполнял воинский долг, защищая интересы и безопасность страны.