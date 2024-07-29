Память героев 45-й гвардейской бригады ВДВ почтили в Кубинке

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Отдельная 45-я гвардейская бригада специального назначения ВДВ отметила 30-летие со дня формирования. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов почтил память погибших воинов и возложил цветы на могилы героев.

История 45-й гвардейской бригады ВДВ в Одинцове началась в феврале 1994 года, ее сформировали на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения. Военнослужащие ликвидировали незаконные вооруженные силы на территории Чеченской Республики, принимали участие в разделении грузинских и абхазских войск в Гудауте, а также обеспечивали безопасность граждан России на территории Киргизской Республики. Сейчас десантники выполняют свои задачи в зоне специальной военной операции.

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

По случаю юбилея бригаду наградили орденами Кутузова и Александра Невского.

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