Пал травы потушили вблизи трансформаторной будки в деревне Смирновка

Сотрудники «Мособлпожспаса» 22 мая ликвидировали возгорание сухой травы возле трансформаторной будки в деревне Смирновка в Солнечногорском городском округе. В экстренные службы о пожаре сообщили очевидцы.
Работники дежурной смены приехали по указанному адресу и увидели, что трава пылает в непосредственной близости от будки.
«По фронту площадь пожара составила около 30 метров, существовала угроза перехода пламени на само сооружение, предназначенное для приема, преобразования и отдачи полученной электрической энергии», — отметил заместитель начальника 267-й пожарно-спасательной части Сергей Яшин.
Возгорание потушили в течение получаса с помощью подручных средств и ранцевых огнетушителей.
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