В 2025 году Клин посетили около 600 тысяч туристов. В этом году благодаря крупным туристическим проектам округ планирует принять уже порядка миллиона человек. Об этом в интервью 360.ru рассказал глава округа Василий Власов.

До 2027 года в Клину реализуют федеральный проект «Государева дорога». Он стал победителем всероссийского конкурса 2025 года. Там благоустроят улицу Ленина с сохранением ее исторического облика, а также часть дороги, которая когда-то соединяла Москву и Санкт-Петербург.

«В этом году с учетом разработки проектных работ и в 2027 году завершения проекта грандиозного федерального проекта мы ожидаем туристический потом порядка миллиона человек», — сказал глава муниципалитета.

Он также рассказал о приближающемся фестивале Чайковского — большом музыкальном опен-эйре, который этим летом соберет порядка 20 тысяч зрителей. В программу войдут спектакли и концерты, а основными площадками станет плавающая сцена в парке «Сестрорецкий» и Советская площадь.