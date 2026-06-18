Глава Клина: число гостей фестиваля Чайковского вырастет до 20 тысяч в 2026 году

Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского вновь пройдет в Клину с 26 июня по 5 июля. В прошлом году мероприятие посетили 15 тысяч человек, а в этом, по прогнозам, он соберет уже 20 тысяч зрителей. Об этом в интервью 360.ru рассказал глава Клина Василий Власов.

Ранее заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин сообщал, что отметил, что фестиваль стал знаковым событием в культурной жизни России. За пять лет посещаемость мероприятия выросла втрое — с 5 до 15 тысяч зрителей.

«По итогам прошлого года фестиваль посетили порядка 15 тысяч человек. То по предварительным расчетам с министерством культуры мы ожидаем порядка 20 тысяч человек. Все мероприятия подготовлены», — рассказал Власов.

Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. В программе большой концерт на открытом воздухе. Художественным руководителем фестиваля выступит народный артист СССР, Герой Труда Юрий Башмет. В день открытия состоится концерт, посвященный творчеству Чайковского, а 27 июня состоится премьера — спектакль «Бедные люди».

«Основные ключевые мероприятия — это сцена на воде, парк „Сестрорецкий“, и это Советская площадь. Впервые будет выступление напротив храма. Эти два показателя увеличат посещаемость», — добавил Власов.



Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин.

Узнать больше о фестивале можно на официальном сайте.