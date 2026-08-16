Озеленение территории провели в Мытищах

В микрорайоне Пироговский продолжается масштабное озеленение общественных территорий — в Центральном сквере, одной из главных точек притяжения жителей, появились новые цветочные композиции. Основу цветников составили более тысячи многолетних растений, которые будут радовать жителей не один сезон.

Полная красота цветника наступит через три года, когда он полностью сформируется. Однако уже сейчас в сквере расцвели тысячелистники, лиатрис колосковый, эхинацеи, а также злаковые культуры. Особое внимание привлекает полоса в стиле карельского ландшафта с розами и соснами. Дополнительно в вазонах высажены пеларгонии, которые в холодный период будут перемещены в теплое помещение и в следующем году возвращены обратно.

Изгородь вдоль здания начальной школы украсили композиции в гидровазонах. Ежедневно команда озеленителей проводит полив и уход за цветниками, поддерживая их в надлежащем состоянии.

Работы по озеленению в Пироговском продолжаются. Администрация городского округа Мытищи уделяет приоритетное внимание благоустройству общественных пространств и созданию комфортной городской среды для жителей.