Оздоровительные лагеря приготовили к открытию летнего сезона в Мытищах

В администрации Мытищ прошло заседание координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Планируется открыть 22 школьных лагеря на базе 19 образовательных учреждений для 2500 обучающихся: первая смена пройдет с 1 по 30 июня, вторая — с 3 по 31 июля.

Впервые в округе будут организованы лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул на базе 6 школ для 1727 учащихся.

Приоритет при зачислении отдается детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей участников СВО. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, организации полноценного питания, воспитательной работе и подготовке квалифицированных педагогических кадров. Приемку всех оздоровительных учреждений проведут с 15 по 22 мая. Заместитель главы округа Ирина Ваврик подчеркнула, что безопасность является главным приоритетом, поскольку здоровье детей должно быть под надежной защитой. На территории округа проживает более 39 тысяч детей школьного возраста от 7 до 15 лет, и различными формами отдыха необходимо охватить более 25 тысяч детей.