Овощехранилища на 52 тысяч тонн построят в Подмосковье в 2026 году

Новые хранилища для овощей построят в Подмосковье в этом году. Их общая мощность составит 52 тысяч тонн.

Первый этап строительства овощехранилища на 18 тысяч тонн завершился в Луховицах. На реализацию проекта направили 224 миллиона рублей, из которых 43,8 миллиона предоставили предприятию «СПК им. Ленина» в качестве региональной поддержки. В этом году завершат вторую и третью очереди, что увеличит мощность до 42 тысяч тонн.

Еще один проект реализовали в Коломне. Там специалисты ООО «Лукаморе» возвели хранилище на 2,5 тысячи тонн. Вложения составили 96 миллиона рублей. Компания получила субсидию в размере 14 миллиона, их них 7,5 миллиона — из федерального бюджета.

В этом году три хранилища для картофеля построят в Дмитрове.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что создание новых складов дает возможность сохранять урожай круглый год, снизить потери и обеспечить поставки продукции в торговые сети.