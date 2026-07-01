Отвод лесосеки для ухода за деревьями провели в Наро-Фоминском округе

Сотрудники Симбуховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала «Мособллеса» выполнили в квартале 10 отвод лесосеки под проходную рубку на площади 14,4 гектара и провели осмотр. Такие работы позволяют поддерживать здоровье лесных массивов и сохранять их для будущих поколений.

Работы проводятся в несколько этапов. Сначала лесничие определяют и отмечают специальной краской деревья, подлежащие вырубке, после чего организуют валку деревьев в направлении междурядий будущего древостоя. Затем территорию очищают от порубочных остатков и проводят осмотр лесосеки.

Старший участковый лесничий Александр Печенкин пояснил, что проходные рубки являются частью системы мероприятий по уходу за лесом. Они проводятся не для заготовки древесины, а для создания благоприятных условий роста наиболее здоровых и перспективных деревьев. В результате лес получает больше света и питательных веществ, а насаждения становятся более устойчивыми и долговечными.