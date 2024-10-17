Отца Героя России из Орехово-Зуева наградили медалью «Отец солдата»

Торжественное награждение отцов Героев России и волонтеров СВО прошло в Соборной палате в Москве. На нем медаль вручили Николаю Осокину из Орехово-Зуева.

Мероприятие провели статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

Медалью общественного признания «Отец солдата» наградили Николая Осокина — отца погибшего на СВО Героя России Алексея Осокина из Орехово-Зуева.

После гибели сына мужчина начал проводить уроки мужества, активно участвовать в сборе гумпомощи для бойцов. Также Николай Осокин основал музей, посвященный истории Великой Отечественной войны и спецоперации.

«Событие вызывает добрые чувства. Понимаешь, что сын не забыт, что наша Родина чтит своих Героев. Чувствуешь, что родителей защитников Отечества помнят и уважают», — сказал Николай Осокин.

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