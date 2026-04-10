Отслеживание судебных дел автоматизировали в администрации Истры

В администрации Истры внедрили искусственный интеллект для отслеживания судебных дел на сайтах областных, арбитражных и районных судов. Система автоматически обновляет статусы дел, присылает уведомления и предоставляет централизованный доступ к данным всем заинтересованным сотрудникам.

Раньше специалисты тратили часы на заполнение таблиц вручную, что создавало риск пропуска важных сроков. Теперь автоматизация исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и является реальной страховкой от них.

До конца года в округе планируют реализовать 15 проектов по внедрению искусственного интеллекта в разных сферах: в жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, транспорте, земельном контроле. Это позволит уйти от ручного труда там, где его можно грамотно автоматизировать, обеспечить прозрачные процессы и быстрые ответы на вопросы жителей.