Отремонтированный спорткомплекс «Акрихин» освятили в Старой Купавне

Освящение обновленного здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрихин» прошло в Старой Купавне. Обряд провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Алексий Смирнов.
Присутствовали сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса во главе с директором Олегом Захаровым. Батюшка прочитал молитвы, пройдя по помещениям комплекса, окропил их святой водой. В зале настольного тенниса он прочитал проповедь.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» стал долгожданным подарком для жителей города. Напомним, в этом здании в период пандемии располагался ковидный госпиталь, а затем — один из развернутых в Богородском городском округе пункт пребывания мобилизованных граждан. Теперь в модернизированном спорткомплексе вновь собрались юные любители спорта и профессионалы своего дела, тренеры и воспитатели.