Отремонтированный спорткомплекс «Акрихин» освятили в Старой Купавне

Присутствовали сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса во главе с директором Олегом Захаровым. Батюшка прочитал молитвы, пройдя по помещениям комплекса, окропил их святой водой. В зале настольного тенниса он прочитал проповедь.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» стал долгожданным подарком для жителей города. Напомним, в этом здании в период пандемии располагался ковидный госпиталь, а затем — один из развернутых в Богородском городском округе пункт пребывания мобилизованных граждан. Теперь в модернизированном спорткомплексе вновь собрались юные любители спорта и профессионалы своего дела, тренеры и воспитатели.