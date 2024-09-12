Отремонтированный спорткомплекс «Акрихин» освятили в Старой Купавне

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Освящение обновленного здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрихин» прошло в Старой Купавне. Обряд провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Алексий Смирнов.

Присутствовали сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса во главе с директором Олегом Захаровым. Батюшка прочитал молитвы, пройдя по помещениям комплекса, окропил их святой водой. В зале настольного тенниса он прочитал проповедь.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» стал долгожданным подарком для жителей города. Напомним, в этом здании в период пандемии располагался ковидный госпиталь, а затем — один из развернутых в Богородском городском округе пункт пребывания мобилизованных граждан. Теперь в модернизированном спорткомплексе вновь собрались юные любители спорта и профессионалы своего дела, тренеры и воспитатели.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
1/2
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа
2/2

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте