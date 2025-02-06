Отравившихся угарным газом мужчин спасли при пожаре в Шаховской

Работники 297-й части «Мособлпожспаса» спасли двух мужчин, которые надышались дымом при пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в Шаховской. Хозяину жилища понадобилась медицинская помощь.

Когда дежурный караул прибыл на место происшествия, в квартире открытым пламенем горела одна из комнат. Спасатели создали звено газодымозащиты, приступили к разведке пожара и прокладке рукавной линии.

На задымленной лестничной площадке они нашли мужчину, который смог самостоятельно выбраться из горящей квартиры, а вот владелец помещения остался внутри. Войдя в окутанное дымом помещение, огнеборцы обнаружили второго пострадавшего с признаками отравления угарным газом.

Надев на обоих мужчин спасательные устройства, пожарные быстро эвакуировали их из здания на свежий воздух и передали медикам.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание было быстро потушено, и огонь не распространился на соседние квартиры. Медицинская помощь понадобилась только 49-летнему хозяину квартиры, его госпитализировали.