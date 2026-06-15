Отраслевые сессии по внедрению роботов на производствах проведут в Подмосковье

Отраслевые сессии о внедрении роботизированных технологий на предприятиях проведут в Подмосковье. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Подмосковье финализировало договоренности с пятью компаниями, которые занимаются производством роботов, в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас с ними состоялась встреча — очень продуктивный, интересный диалог. Договорились, что будем отраслевые сессии делать, приглашать тех, кто этих роботов будет у себя устанавливать, и делать такой отраслевой диалог на предмет, как лучше использовать роботов, что они могут привнести в производство», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что Подмосковье планирует привлекать в регион как можно больше производителей робототехники.

Сейчас регион входит в число лидеров страны по уровню автоматизации промышленности.