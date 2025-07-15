Отработку запуска БПЛА для мониторинга возгораний начали в Сергиевом Посаде

Учения с применением современных технологий проводят специалисты «Мособлпожспаса» в Сергиевом Посаде. Они используют дроны для оценки ситуации, связанной с возгораниями.

Навыки пилотирования отрабатывают у многоэтажного нежилого здания на Вифанской улице. Учения будут проходить до 17 июля.

Дроны оснащены видеокамерой. Видео сразу поступает на пульт оператора. Такие беспилотные системы смогут доставлять на верхние этажи высоток средства защиты органов дыхания, а также средства для тушения пожара и спасения.

«Сейчас отрабатываем интересные идеи, собираем конструкторов и производителей всевозможных систем. Думаю, что технология приживется, и будет спасать человеческие жизни», — прокомментировал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.