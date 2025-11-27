Отработку действий при угрозе от БПЛА провели в Дубне

Тренировка прошла на территории одного из предприятий Дубны. Подобное учение проводилось в округе впервые.

Участие в учениях приняли сотрудники спецслужб: пожарные, полицейские, кинологи. Их организовали администрация городского округа и управляющая компания Особой экономической зоны.

«По легенде работники одного из предприятий обнаружили в небе летящий квадрокоптер. Сотрудники безопасности незамедлительно выдвинулись в район обнаружения. Грамотными, тактически верными действиями оцепили территорию заградительными лентами», — сказал заместитель главы городского округа Дубна Алексей Брызгалов.

Такая тренировка — когда угроза идет от заряженного взрывчаткой беспилотника — проводилась впервые. По оценке организаторов, все службы отработали достойно.

Подобные учения будут продолжаться. Их ключевая задача — наладить четкое взаимодействие между специалистами силового блока и сотрудниками предприятий города.