Отопление включили во всех домах и соцобъектах в Люберцах

Теплом обеспечили 100% объектов социальной сферы в Люберцах. Все котельные округа работают бесперебойно. Об этом сообщил глава муниципалитета.

Ресурс подается в многоквартирные дома и объекты социальной сферы в Люберцах в полном объеме. В округе без нареканий работают более 80 котельных.

«По жилому фонду. Фиксируем единичные заявки по отдельным адресам, связанные с завоздушиванием системы или с устранением дефектов на сетях. Если по какой-то из причин тепла у вас в квартире нет, прошу сообщить в ЕДС: 8 (800) 350-19-66, 8 (499) 575-00-55. Диспетчеры примут заявку и направят ее для оперативного устранения специалистам», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, что отопительный сезон в округе начался 27 сентября. В этом году в рамках подготовки к нему капитально отремонтировали тепловые сети протяженностью более четырех километров. Работы прошли по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

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