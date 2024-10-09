Отопление включили в жилых домах и соцобъектах в Мытищах

Начало отопительного сезона обсудили на оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи. Там озвучили, что все объекты жилфонда и социальной сферы были полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

Также в округе подготовили объекты теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, заменили 95% тепловых сетей. Кроме того, осуществили переход с четырехтрубной системы на двухтрубную и установили индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах.

Автоматика таких пунктов отмечает изменения температуры наружного воздуха. Если она повышается выше 12 градусов, система автоматически отключается. Если опускается ниже 10 градусов — включается.

Отметим, что тепловые пункты установлены во всех домах округа. Жильцы 133 домов с автономным отоплением сами принимают решение о запуске тепла в квартирах.

Напомним, что в социально значимых объекты тепло в Мытищах начали подавать 29 сентября, в многоквартирные дома — с 4 октября. Сейчас тепло есть во всех объектах.

Обращения по поводу теплоснабжения в округе принимают в круглосуточной единой диспетчерской службе по телефону 112, а также в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ по номеру 8-495-584-00-00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».