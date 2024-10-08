Отопление включат к 14 октября во всех жилых домах в Жуковском

Тепло начало поступать в дома до девяти этажей в Жуковском сегодня, 8 октября. На этой неделе отопление включат и в зданиях большей этажности.

Отопление начали включать в округе 1 октября. Первыми его получили соцобъекты в Жуковском.

«По многочисленным просьбам жителей, несмотря на то что среднесуточная температура воздуха еще не опускалась на протяжении пяти суток ниже +8 градусов по Цельсию, пуск тепла в многоквартирные дома начался уже в пятницу, 4 октября», — сказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Он также отметил, что тепло появится в домах выше девяти этажей до конца этой недели. Сейчас пуск отопления идет в домах высотой пять-семь этажей.

График пуска отопления есть на сайте администрации муниципалитета.

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