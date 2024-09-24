Отопление в школах и детских садах Балашихи включат с 29 сентября

Балашиха готова к началу отопительного периода на 100%. Социальные объекты города начнут отапливать с 29 сентября.

Глава городского округа Сергей Юров напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить теплом школы, детские сады и медицинские учреждения именно к этой дате.

«Температура воздуха за окном понижается, важно, чтобы в следующий понедельник дети пришли в теплые помещения детских садов и школ», — отметил Сергей Юров в своем телеграм-канале.

По словам руководителя муниципалитета, на прошлой неделе в Балашихе уже проводили пробные запуски тепла. Юров заявил, что все котельные и тепловые сети города готовы к работе.

После социальных объектов отопление появится в многоквартирных домах Балашихи.

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