Отопительный сезон стартовал в Люберцах

По прогнозам синоптиков на этой неделе ожидается существенное похолодание, поэтому в Люберцах с 22 сентября начался отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в школы, детские сады и больницы.

Параллельно ресурсом обеспечат и многоквартирные дома округа. По словам главы Люберец Владимира Волкова, запуск отопительной системы — процесс трудоемкий.

«Возможны завоздушивание или потребуется дополнительная настройка — обычно эти работы могут занимать до 10 дней. Но тепло постепенно придет во все дома округа», — отметил руководитель муниципалитета.

Специалисты Единой диспетчерской службы принимают заявки на устранение аварийных ситуаций по номерам: 8 (800) 350-19-66, 8 (499) 575-00-55.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.