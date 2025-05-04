Отопительный сезон продлили до 13 мая в Щелкове

Отопление, ремонт дорог и наведение порядка в городе обсудили на совещании в администрации Щелкова. Его провел глава муниципалитета.

Также участниками обсуждения стали профильные сотрудники администрации округа и городских служб. На встрече глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что большую часть общественных пространств уже привели в порядок.

Другой темой встречи стали темпы ямочного и капитального ремонта дорог. Работы стартовали в округе на этой неделе.

Сейчас специалисты работают по графику. При необходимости сотрудники вносят корректировки в перечни работ, в том числе по обращениям жителей.

Кроме того, на встрече отметили, что ранее в округе решили завершить отопительный сезон, но теперь из-за холодных ночей поддерживать температуру в домах и соцобъектах продолжат до 13 мая.