Отопительный сезон начался в Жуковском

Отопление в жилые дома в Жуковском начали запускать с 4 октября. Изначально планировали начать седьмого, но перенесли старт на более ранний срок по просьбам жителей.

Специалисты обращают внимание на то, что подключение домов проходит поэтапно. Сначала запускают пятиэтажные дома, затем — многоэтажные.

«Принято решение начать пуск отопления в многоквартирные дома 4 октября. Тепло сегодня получат более 100 домов», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Школы, дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, культуры начали подключать еще с 1 октября. В настоящее время объекты отапливаются в полном объеме.

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