Отопительный сезон начался в Королеве

Отопительный сезон в городском округе стартовал в понедельник, 22 сентября. Одной из первых запустили котельную № 77, обеспечивающую теплом два детских сада, поликлинику, 44 многоквартирных дома и более 5 тысяч жителей.

За последние пять лет в котельной № 77 провели несколько этапов модернизации –полностью обновили систему газоснабжения, горелки для котлов, капитально отремонтировали линии центрального отопления.

Начальник теплового района ресурсоснабжающей организации «Теплосеть» Алексей Беличев рассказал, что в котельной перед началом отопительного сезона выполнили текущий ремонт и обслуживание котлового и теплообменного оборудования, систем электро- и газоснабжения, ревизию трубопроводов и запорной арматуры, гидравлические испытания сетей центрального отопления и горячей воды, а также пробные топки, которые подтвердили готовность к работе в зимний период.

Всего в Королеве к холодам своевременно подготовили 73 объекта теплоснабжения и 49 объектов водоснабжения, 23 канализационно-насосных станции, почти 950 километров инженерных сетей, а также 1277 многоквартирных дома и 176 объектов социальной сферы. В первую очередь отопление включают в социальных объектах — школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Затем батареи потеплеют и в жилых домах.