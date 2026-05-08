Отмечают Всемирный день мигрирующих птиц

Завтра, 9 мая, будет отмечаться Всемирный день мигрирующих птиц. Праздник появился в 1993 году по инициативе орнитологов, чтобы привлечь внимание к проблемам миграции перелетных птиц. Дату отмечают дважды в год: в мае и октябре, когда птицы прилетают и улетают.

Это важное событие не только для специалистов, но и для всех любителей природы. Специалисты подсчитали, что каждый десятый вид перелетных птиц на планете находится под угрозой исчезновения. Поэтому в Подмосковье активно работают над сохранением популяций редких видов. С конца 90-х годов прошлого века в регионе не исчез ни один вид фауны. Восстановлена популяция белого аиста, стабильна численность серого журавля и других перелетных птиц.

Девиз Всемирного дня мигрирующих птиц в 2026 году: «Every Bird Counts — Your Observations Matter!» («Каждая птица на счету — ваши наблюдения имеют значение»). Он подчеркивает роль общественного участия в сборе данных о популяциях мигрирующих птиц и их местах обитания. В это время каждый может внести свой вклад в изучение и сохранение пернатых, участвуя в программах под эгидой Союза охраны птиц России. В Подмосковье реализуются такие программы, как «Большой год», «Весна: день за днем», «Птица года» (в 2026 году ею объявлена чомга). Каждый год ведется учет зимующих птиц, соловьев, воробьев и других видов. Минэкологии Подмосковья постоянно изучает популяции видов, находящихся под особой охраной, в рамках ведения Красной книги региона.