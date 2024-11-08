Отличившихся медработников наградили на съезде терапевтов в Подмосковье
Медицинские работники Подмосковья, проявившие выдающиеся заслуги, получили награды от Московской областной думы. Торжественное вручение прошло в ходе второго дня проведения восьмого международного съезда терапевтов.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова акцентировала внимание на том, что в регионе трудится более 3,6 тысячи терапевтов, которые принимают на себя значительную нагрузку. Врачи первичного звена становятся первыми, кто сталкивается с пациентами, разрабатывают планы лечения и при необходимости отправляют их к узким специалистам.
«Медицина — сфера, требующая постоянного развития. Именно такие масштабные мероприятия позволяют нам обсудить последние достижения медицины, повысить свою квалификацию, обменяться опытом с коллегами из России и других стран, а значит повысить качество и уровень медпомощи в регионе», — указала Отдельнова.
Замминистра подчеркнула важность поддержки действующих специалистов, напомнив про реализацию различных социальных мер, включая соципотеку, программу «Земский доктор», компенсацию аренды жилья и программу «Приведи друга». Она отметила, что такие инициативы помогают привлекать кадры из других регионов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины.