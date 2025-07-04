Открытый выездной прием жителей пройдет в Лыткарине 10 июля

Жители округа получат возможность лично задать вопросы представителям администрации, ресурсоснабжающих организаций и других служб на открытом выездном приеме, который состоится 10 июля в 17:00. Встреча администрации с жителями будет проведена в Доме культуры «Центр молодежи» по адресу: улица Парковая, дом № 16.

На выездном приеме жители смогут адресно задать вопросы заместителям главы администрации и руководителям подведомственных организаций, представителям МосОблЕИРЦ, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также представителям региональных ведомств. Такой широкий спектр участников позволит получить ответы на вопросы, касающиеся различных сфер жизни округа, от жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы.

Организаторы предусмотрели возможность для тех, кто не сможет присутствовать на приеме лично. При необходимости, каждый житель может оставить свое обращение в письменной форме, которое будет рассмотрено и передано соответствующим специалистам для принятия мер.