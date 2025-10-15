Открытый урок в честь освобождения Риги в 1944 году прошел в школе в Химках

Открытый урок состоялся в школе № 29 в Химках. Он был посвящен годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов в 1944 году.

Это событие — одно из важнейших в Великой Отечественной войне.

«Такие открытые уроки, где мы выстраиваем с детьми живой диалог, невероятно полезны. История перестает быть просто параграфом в учебнике и становится личной, понятной. Именно так рождается искреннее уважение к подвигу наших предков и любовь к своей стране», — отметила директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Ученикам и преподавателям рассказали о ходе Рижской наступательной операции, о храбрости советских солдат, сражавшихся на подступах к городу и в его кварталах. Выделили и самоотверженную помощь гражданского населения, ускорившей Победу. Особое внимание уделили значению этого триумфа в решительном разгроме врага.

«Сегодня, когда наши соотечественники участвуют в специальной военной операции, защищая будущее России, особенно важно сохранять историческую память. Подвиг солдат, освобождавших Ригу, служит для них нравственным ориентиром. Наш долг в тылу — помнить, рассказывать об этом молодому поколению и поддерживать наших защитников», — поделилась депутат Ирина Спирина.