Открытый урок провели в школе воздушной гимнастики в Волоколамске

Открытое занятие для родителей и друзей состоялось в школе воздушной гимнастики и акробатики «Звездное небо». Мероприятие посетили почетные гости — глава Волоколамского округа Наталья Козлова и ее заместители Анна Агапова и Елена Филатова.

«Звездное небо» — первая и единственная школа воздушной гимнастики в муниципалитете. Здесь занимаются более 30 детей в возрасте от четырех до 17 лет. Руководит школой Анна Корженевская, которая пришла в гимнастику в пятилетнем возрасте. Любовь к этому виду спорта стала семейной традицией: мать Анна работает тренером в цирковой студии, сестра и тетя также связали свою жизнь с воздушной гимнастикой.

На открытом уроке юные спортсменки представили сольные и групповые выступления, продемонстрировав мастерство, силу, гибкость и артистизм, которых добились благодаря регулярным тренировкам. Отличившихся воспитанниц наградили памятными подарками и мягкими игрушками.

«С удовольствием посмотрели на выступления воздушных гимнасток. За каждым номером стоят огромный труд, упорство и выносливость. И именно поэтому результат вызывает такое восхищение», — поделилась впечатлениями Наталья Козлова.

В будущем Анна Корженевская планирует открыть в школе новое направление с воздушными полотнами.