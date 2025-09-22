Открытый урок по вокалу пройдет в ДК «Контакт» в Химках 23 сентября
Дом культуры «Контакт» в Химках приглашает на открытый урок вокальной студии «Вокал-Лэнд» 23 сентября. Начало мероприятия в 19:00.
На занятиях всем желающих познакомят с различными музыкальными стилями и методами развития вокальных способностей.
Студия «Вокал-Лэнд» предлагает как индивидуальные, так и групповые занятия. Руководитель студии Галина Пахомова — участница многочисленных вокальных конкурсов, среди которых ЮТА, «Народный Махор», Фестиваль имени Михаила Круга, «Российская Премьера», а также телепроектов «Поле Чудес» и «Привет, Андрей!».
На открытом уроке будут представлены упражнения для развития голоса и дыхания. Гости смогут познакомиться с современными эстрадными песнями, фольклорными произведениями, джазом и блюзом.
Записаться в студию можно будет прямо на открытом уроке. Приглашаются дети от 12 лет и взрослые. Вход свободный.