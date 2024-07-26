Открытый урок по самбо прошел на празднике единоборств в поселке Химик

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

В парке отдыха поселка Химик Можайского городского округа прошел праздник спортивного мастерства и единоборств. Чемпионка мира Карина Черевань и директор спортивной школы олимпийского резерва, заслуженный тренер России Валерий Нагулин провели открытый урок по самбо на свежем воздухе.

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань родилась в Можайском городском округе. Они приехала в поселок Химки на праздник единоборств, который проходил в парке. На открытом воздухе детям показали приемы боевого искусства: эффектные броски, мастерские падения и серьезные схватки. Вместе с ними был и наставник прославленной спортсменки — заслуженный тренер Валерий Нагулин.

Старший состав спортсменов школы олимпийского резерва известен за пределам Можайского округа и всего Подмосковья. Зрители с неподдельным интересом наблюдали за мастер-классом и умением выдающихся спортсменов. Многие пришли на праздник единоборств, чтобы поддержать молодых самбистов и дзюдоистов.

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