Открытый урок по правилам безопасности на дороге прошел в школе № 20 в Балашихе
В школе № 20 города Балашиха прошло увлекательное и познавательное мероприятие «Безопасная осень», которое было организовано специально для учеников первых классов. Цель акции — повысить знания детей о правилах дорожного движения и рассказать об основах безопасности на дороге в игровой и доступной форме.
Для ребят подготовили четыре интерактивные станции, на каждой из которых школьники могли проверить свои знания и проявить смекалку. На одной из площадок детям предстояло найти ошибки в искаженных правилах дорожного движения, составленных искусственным интеллектом.
Кроме того, юные участники смогли собственноручно изготовить световозвращающие брелоки, ответить на загадки и принять участие в конкурсе на ловкость.
«Ребята показывают замечательные знания правил дорожного движения. Я считаю, что это результат комплексной работы образовательных учреждений и, конечно, родителей», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Полина Вандровская.
Мероприятие «Безопасная осень» входит в серию образовательных акций, проводимых для школьников Подмосковья. Проект направлен на повышение осведомленности как детей, так и взрослых о правилах дорожного движения в осенний период, когда ухудшаются погодные условия и видимость на дорогах.
Особое внимание уделяется формированию навыков безопасного поведения, что помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
Проект реализуется региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения» Московской области совместно с Госавтоинспекцией региона. Совместные усилия позволяют сделать обучение детей правилам дорожного движения интересным и эффективным, а это — залог безопасности на дорогах и здоровья подрастающего поколения.