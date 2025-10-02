Открытый урок по правилам безопасности на дороге прошел в школе № 20 в Балашихе

В школе № 20 города Балашиха прошло увлекательное и познавательное мероприятие «Безопасная осень», которое было организовано специально для учеников первых классов. Цель акции — повысить знания детей о правилах дорожного движения и рассказать об основах безопасности на дороге в игровой и доступной форме.

Для ребят подготовили четыре интерактивные станции, на каждой из которых школьники могли проверить свои знания и проявить смекалку. На одной из площадок детям предстояло найти ошибки в искаженных правилах дорожного движения, составленных искусственным интеллектом.

Кроме того, юные участники смогли собственноручно изготовить световозвращающие брелоки, ответить на загадки и принять участие в конкурсе на ловкость.

«Ребята показывают замечательные знания правил дорожного движения. Я считаю, что это результат комплексной работы образовательных учреждений и, конечно, родителей», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Полина Вандровская.