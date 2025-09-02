Открытый урок по пожарной безопасности прошел в Принарском парке в Серпухове

В Принарском парке в Серпухове прошел открытый урок по пожарной безопасности. Мероприятие приурочили к 35-летию МЧС России.

Ребята прослушали основные правила безопасности. Они узнали, как правильно действовать в экстренных ситуациях, какие меры предосторожности соблюдать. Взрослым рассказали о профилактике пожаров. Малышам пояснили, что нельзя прятаться под кроватями или в шкафах.

Все желающие заглянули в кабину боевой машины. Сотрудники МЧС ответили на вопросы и рассказали о трудностях службы. Некоторые ребята проявили интерес к профессии.

День стал полезным и увлекательным. Уроки помогут обезопасить семью от последствий.