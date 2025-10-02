Открытый урок по гражданской обороне прошел в лицее № 7 в Солнечногорске

В лицее № 7 для учеников прошел познавательный урок, посвященный гражданской обороне. Его провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск. Главной задачей занятия стало повышение знаний школьников о мерах безопасности и важности гражданской обороны.

Инспекторы Людмила Сташкив и Дарья Батракова рассказали детям о Всемирном дне гражданской обороны, ее истории и основных направлениях, позволяющих защищать население в условиях различных угроз как в мирное время, так и в период военных действий.

«Знание основ гражданской обороны и правил пожарной безопасности должны быть не просто формальностью, а практическим навыком, который может спасти жизнь. Мы стремимся привить ребятам понимание важности этих вопросов с юных лет», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Отдельный блок занятия посвятили теме пожаров: школьникам объяснили причины их возникновения, возможные последствия, а также напомнили номера экстренных служб и действия при возгорании. Подобные открытые уроки в школах округа проходят регулярно.