Открытый урок по экономике прошел в центре образования № 10 в Ногинске

Внеурочное занятие прошло в Центре образования № 10. Школьникам была дана задача провести исследование на тему «Оценка экономического потенциала Московской области». Они работали в группах. Сначала познакомились с критериями оценки экономического потенциала региона, разработанными в рамках современной экономической теории.

В процессе работы использовали статистические данные, отчеты и научные статьи, чтобы вникнуть в тонкости и многообразие экономической картины Подмосковья. Каждая группа представила свои выводы, позже доказывала их в дискуссии. Занятия в таком формате позволяют формировать экономическое мышление у будущих выпускников, готовых к осмыслению и анализу сложных экономических процессов в их регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.