Открытый урок о пользе чтения прошел в Краснополянской библиотеке в Лобне

В Краснополянской библиотеке в Лобне в рамках акции «Здоровый образ жизни» прошел познавательный интерактив «Читай на здоровье». Сотрудники рассказали о пользе книг. В мероприятии приняли участие дети и родители.

Участники узнали о том, что чтение благотворно влияет на физическое и психическое состояние человека. Все отметили, что при этом важно соблюдать режим дня и заниматься спортом. В таком случае книги станут проверенным способом поднять настроение.

Чтение помогает снизить артериальное давление и тревожность. По словам сотрудников Краснополянской библиотеки, сейчас популярна литература про здоровье, лекарственные растения и профилактику заболеваний.

Напомним, библиотека находится в Лобне по адресу: улица Краснополянская, 29.