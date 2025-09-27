Открытый урок о переходе Суворова через Сен-Готард прошел в Химках

В стенах школы № 20 в Химках прошел открытый урок, посвященный легендарному швейцарскому походу Суворова. Школьникам и взрослым рассказали об одной из героических страниц военной истории России — переходе через перевал Сен-Готард в 1799 году.

«История перехода через Сен-Готард — это урок мужества и силы духа, который учит нас никогда не сдаваться и сохранять боевой настрой в самых безнадежных обстоятельствах. Суворов доказал, что для русского солдата нет ничего невозможного, когда он сражается за правое дело. Важно, чтобы наши дети знали и помнили имена таких героев и равнялись на их пример самоотверженного служения Отечеству», — отметил Глеб Демченко.

Участники урока погрузились в обстоятельства того времени: русская армия, преданная своими австрийскими союзниками, оказалась в альпийской ловушке, окруженная превосходящими силами противника. Путь к спасению лежал через неприступные, обледенелые горы.

Именно в этот момент во всей полноте проявился гений Александра Суворова, который смог найти нужные слова, чтобы повести своих «чудо-богатырей» на штурм, казавшийся невозможным.

«В условиях проведения СВО нам особенно важно говорить с молодым поколением о великих победах наших предков. Подвиг суворовских солдат в Альпах и мужество наших бойцов на передовой — это звенья одной цепи, имя которой — любовь к Родине. Наша задача бережно передать эту историческую память детям, воспитать в них гордость за свою страну и ее армию», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.