Открытый урок о космических войсках России провели в Химках

Открытый урок ко Дню космических войск провели в Аэрокосмическом лицее в Химках. Слушателям рассказали об истории становления подразделения Вооруженных сил России.

«Космические войска — это гордость нашей страны. Их история тесно связана с великими научными и военными достижениями. Важно, что именно в Химках, где живут и работают представители аэрокосмической отрасли, мы сохраняем эту связь поколений», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Галина Болотова добавила, что такие мероприятия проводят в Химках регулярно. За время реализации масштабной патриотической программы организовали свыше 1,5 тысяч активностей.

«Подобные встречи помогают жителям по-новому взглянуть на важные исторические события. Они объединяют людей разных возрастов и дают возможность молодежи лучше понять роль России в освоении космоса и обеспечении национальной безопасности», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.